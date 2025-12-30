На объектах транспорта выявили 5 тыс. разыскиваемых лиц с помощью биометрии

Начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин рассказал, что совместно с МВД и правительством Москвы развивается биометрический комплекс "Сфера" на объектах транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД в 2025 году на объектах транспорта выявили более 5 тыс. человек, которые находились в розыске, с помощью биометрии. Об этом сообщил на совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.

"Только в этом году более 5 тыс. разыскиваемых лиц при помощи биометрии непосредственно выявлены органами внутренних дел", - сказал он.

Калинкин рассказал, что совместно с МВД РФ и правительством Москвы развивается биометрический комплекс "Сфера" на объектах транспорта. "Нами за 4 года развернута работа комплекса в 50 субъектах Российской Федерации на 130 крупных транспортных узлах", - рассказал он.