Более 70% компаний поддержали совмещение работы и семьи

Крупные компании часто предлагают доплаты к пособию по уходу за ребенком до полутора лет, субсидии на летний отдых детей, дополнительную помощь многодетным семьям, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 70% компаний поддерживают совмещение профессиональных и семейных обязанностей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Более 70% компаний практикуют для содействия совмещению профессиональных и семейных обязанностей разные форматы занятости (дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленную занятость), а около 80% компаний - единовременную помощь в связи с рождением ребенка", - говорится в сообщении.

Крупные компании часто предлагают доплаты к пособию по уходу за ребенком до полутора лет, субсидии на летний отдых детей, дополнительную помощь многодетным семьям, жилищные субсидии и другие выплаты, уточнили в аппарате.

Кроме того, в конце 2024 года Российской трехсторонней комиссией утверждены рекомендации по реализации корпоративной социальной политики для поддержки работников с детьми, направленные на помощь работодателям в организации этой работы.