В Москве городские службы убирают улицы и тротуары по мере выпадения осадков

Очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков проводят в течение всего светового дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Столичные службы очищают от снега тротуары и проезжую часть по мере выпадения осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"В городе снег. К вечеру прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 см. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в Москве было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. К очередному циклу работ специалисты приступили в 11:00, далее - по мере выпадения осадков.

"Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - добавили в комплексе.

Там уточнили, что очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков проводят в течение всего светового дня.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - предупреждают в публикации.