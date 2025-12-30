Пассажиры московского транспорта увидят обращение президента в новогоднюю ночь

Накануне наступления 2026 года на экранах также покажут поздравление мэра столицы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы в новогоднюю ночь смогут увидеть обращение президента России Владимира Путина более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Трансляция начнется синхронно с телевизионным эфиром, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В новогоднюю ночь будем транслировать обращение президента России Владимира Путина, а в течение каникул покажем тематический эфир. Пассажиры смогут посмотреть мультфильмы, сюжеты о новогоднем транспорте и узнать интересные факты о празднике", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Накануне наступления 2026 года на экранах также покажут поздравление Сергея Собянина. Оба видеообращения будут сопровождаться титрами. Кроме того, аудиоверсия прозвучит во всех вестибюлях, на эскалаторах и в переходах между станциями метро.

В новогодние праздники в городском транспорте будет транслироваться тематический эфир. Пассажирам покажут популярные современные мультфильмы, а также кадры украшенного транспорта и большого катка на территории Северного речного вокзала. Кроме того, в эфире расскажут об истории Нового года и традициях его празднования.