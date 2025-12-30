Путин поздравил президента и жителей Южной Осетии с Новым годом и Рождеством

Президент РФ пожелал Алану Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем жителям республики счастья и процветания

ЦХИНВАЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева и всех жителей Южной Осетии с наступающим Новым годом и Рождеством, подчеркнув дружеский дух союзнических отношений между странами. Как сообщила пресс-служба президента закавказской республики, поздравительное послание Гаглоеву передал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

"Уважаемый Алан Эдуардович! От души поздравляю вас с наступающим новым, 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова. Российско-югоосетинские отношения динамично развиваются в духе дружбы, союзничества и добрососедства. Наши страны планомерно реализуют совместные экономические, социальные и гуманитарные проекты, взаимодействуют в сферах обороны в безопасности. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать многоплановые партнерские связи на благо братских народов России и Южной Осетии, в интересах обеспечения мира и стабильности в Кавказском регионе", - говорится в тексте послания российского лидера.

Путин пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем жителям республики счастья и процветания.

Кулахметов также передал Гаглоеву поздравительные послания от премьер-министра России Михаила Мишустина и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.