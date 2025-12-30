Замглавы МО РФ исполнил мечту мальчика из Москвы в рамках "Елки желаний"

Виктор Горемыкин также пригласил 11-летнего Дмитрия посетить хоккейный матч с участием московских команд ЦСКА и "Спартак"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин исполнил мечту 11-летнего Дмитрия из Москвы в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку 11-летнего Дмитрия из Москвы, в которой мальчик написал, что мечтает о настольном хоккее. Генерал армии Виктор Горемыкин выразил уверенность, что желание Дмитрия исполнится в Новом году, а также пригласил мальчика посетить хоккейный матч с участием московских команд ЦСКА и "Спартак", - рассказали в министерстве.

В день столичного дерби хоккейных команд Дмитрий с мамой посетили "ЦСКА Арену" и смогли оценить не только профессиональную игру хоккеистов, но и особую атмосферу на трибунах спортивного комплекса. "Мы не ожидали, что это будет именно так: что это будет матч, что будет столько внимания, что это будет настолько интересно", - поделилась мама мальчика Татьяна.

На "ЦСКА Арене" Дмитрий и его мама встретились и пообщались с заместителем министра обороны, который поздравил их с Новым годом, вручил заветный подарок, а также памятные подарки от Минобороны России "Юнармии" и профессионального хоккейного клуба ЦСКА.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время новогодних праздников.