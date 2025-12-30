В Подмосковье более 50 детей наградили за таланты, мужество и спортивные успехи

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил успехи награжденных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 детей, проявивших себя в чрезвычайных ситуациях, в спорте и творчестве, наградили в Московской области в рамках торжественной церемонии "Гордость Подмосковья". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Восьмой раз мы чествуем маленьких, но мужественных, сильных, талантливых, целеустремленных героев. Жизнь, как известно, очень богата на разные события, вызовы. И человек, преодолевая их, становится сильнее. Сегодня с нами Глеб и Богдан, два маленьких парня, которые вынуждены были пройти через определенные испытания вместе со своими мамами. Здесь ребята, которые в достаточно юном возрасте изобретают интересные, передовые вещи. Мы отмечаем вас, потому что это важно для нашей страны, ее технологического лидерства. Кроме того, в зале сегодня те, кто побеждает в спорте, ставит рекорды. Все вы радуете нас своими успехами. Очень многие берут с вас пример, стараются проявить характер, реализовать себя в жизни, исполнить свои мечты", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Вручение наград

В пресс-службе рассказали, что в рамках торжественной церемонии "Гордость Подмосковья", которая проводится в регионе с 2018 года, отметили более 50 человек. Среди награжденных Глеб, который пострадал от взрывного устройства на детской площадке в Красногорске. Благодаря профессионализму врачей ДНКЦ им. Л. М. Рошаля мальчик вернулся не только к обычной жизни, но и в спортивный зал, чтобы продолжать тренировки по кикбоксингу. Сейчас он проходит реабилитацию, после чего врачи приступят к протезированию правой кисти. А Богдан из Красногорска в 8 лет стойко прошел все испытания после полученных ранений во время атаки беспилотника.

Также награду получил Виталий из Электростали - под руководством наставников он разработал робота "Дактик" на основе ИИ для обучения языку жестов. Ученица 9-го класса Физтех-лицея им. Капицы Александра разработала эмоциональный датчик на основе нейросети, а 16-летний Александр из Ногинской гимназии - тренажер для восстановления подвижности кисти и развития межполушарных связей на основе машинного зрения. За это ребята также были отмечены наградой.

Помимо этого, в списке награжденных член сборной Московской области по тхэквондо и кикбоксингу, победительница различных всероссийских и международных соревнований Вика из Балашихи, рекордсмен по различным силовым упражнениям Андрей и член паралимпийской сборной Московской академии большого тенниса, а также победитель Всероссийских турниров по теннису на колясках Иван.

"Мы считаем, что и на муниципальном, и на региональном уровне наши школы, колледжи, университеты, система дополнительной подготовки должна быть нацелена на то, чтобы таланты расцветали и дальше приносили людям пользу, добро, а нашему Подмосковью, нашей стране - развитие. Хочу поблагодарить родителей, потому что когда за спиной детей есть мама, отец, друзья, наставники, всегда получается больше и лучше. Во многом это и ваша заслуга. Детки, вы - большие молодцы! Мы сделаем все, чтобы вы и дальше развивались. А родителям - большое спасибо за воспитание и ваши добрые дела", - добавил губернатор.