Добровольцы передали подарок девочке из Луганска от Собянина

Арина получила в подарок гимнастическую стенку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь для зоны СВО и приграничных регионов, за передачу подарка девочке из Луганска. 11-летняя Арина в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" попросила шведскую стенку.

"11-летняя Арина из Луганска попросила в подарок гимнастическую стенку. Девочка занимается рисованием и хоровым пением. Участвует в олимпиадах, занимает призовые места на всероссийских конкурсах. Хочу поблагодарить за помощь в исполнении желания девочки наших добровольцев, доставляющих гуманитарную помощь для зоны СВО и новых регионов. Волонтеры Москвы уже вручили подарок и вместе с семьей Арины собрали спортивный снаряд", - написал Собянин в своем канале в Мах.

Он напомнил, что проект "Елка желаний" существует уже восемь лет. В этом году Собянин исполнил желания еще двух детей из Москвы: 14-летний Дмитрий встретился с пилотом военного самолета, а 12-летняя Бажена-Леля получила умную колонку.

В заключение мэр призвал присоединиться к акции "Елка желаний".