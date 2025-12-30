Роспотребнадзор будет следить за эпидситуацией во время новогодних праздников

Ведомство напомнило, что при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обращаться за медицинской помощью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор продолжит пристально следить за эпидситуацией в период зимних каникул, чтобы не допустить ухудшения обстановки, территориальным органам даны поручения держать ситуацию на контроле и быть готовыми к оперативному реагированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период зимних каникул Роспотребнадзор продолжит пристально следить за эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить ухудшения обстановки. <…> Территориальным органам даны поручения держать ситуацию на контроле и сохранять готовность к оперативному реагированию", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обращаться за медицинской помощью. Также рекомендуется соблюдать общие меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски в местах с повышенным риском заражения.