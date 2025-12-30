На Черноморском побережье России прогнозируют существенное потепление с 3 января

Ожидается, что температура воздуха составит плюс 10-14 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Существенное потепление до плюс 10-14 градусов прогнозируется на Черноморском побережье России с 3 января. Изменение погоды улучшит ситуацию, связанную с лавинной опасностью в горах, сообщил в ходе совещания по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников начальник Ситуационного центра (СИЦ) Гидрометцентра России Юрий Варакин.

"Погодные условия будут достаточно сложными, если говорить про Черноморское побережье, Крым, Краснодарский край. Здесь сохранится до 1 января ситуация, вызванная аномальными осадками, поэтому [будут наблюдаться] гололедные явления, налипания, сильная гололедица на дорогах. <…> Но, начиная с 3-4 января, пойдет повышение температуры до 10-15 градусов в Крыму. <…> Ситуация улучшится, если говорить про Черноморское побережье, Туапсинский район, <…> тоже с 3 января. На побережье прогнозируют до 10-14 градусов тепла, а сейчас там от 0 до 5 градусов тепла", - сказал он.

Варакин уточнил, что чрезвычайная лавиноопасность сохранится в Туапсинском районе, городе-курорте Сочи, на горнолыжных курортах и кластерах Красной Поляны до 2 января.