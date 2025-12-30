В Кузбассе устранили аварию на сетях теплоснабжения

Жителям восстановили подачу тепла в дома

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Подача тепла в поселке Краснобродский Прокопьевского района Кемеровской области восстановлена, сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

"Работы по восстановлению теплоснабжения завершены, система заполнена, все абоненты запитаны. Температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что из-за аварии на сетях без тепла остались почти 2 тыс. жителей 21 многоквартирного дома, а также центр развития творчества детей и юношества, дневной стационар больницы и объект социальной защиты.