В Кузбассе устранили аварию на сетях теплоснабжения
Редакция сайта ТАСС
10:39
КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Подача тепла в поселке Краснобродский Прокопьевского района Кемеровской области восстановлена, сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.
"Работы по восстановлению теплоснабжения завершены, система заполнена, все абоненты запитаны. Температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что из-за аварии на сетях без тепла остались почти 2 тыс. жителей 21 многоквартирного дома, а также центр развития творчества детей и юношества, дневной стационар больницы и объект социальной защиты.