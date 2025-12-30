Глава КБР вручил госнаграды жителям республики в преддверии Нового года

Церемония прошла в Доме правительства в Нальчике

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Государственные награды особо отличившимся в профессиональной сфере жителям региона в преддверии Нового года вручил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в Доме правительства в Нальчике. В списке награжденных более 40 человек. Это врачи, учителя, артисты, научные деятели, представители правоохранительных структур.

"Награда из дома - это самая дорогая награда. Я служу своему народу и своему дому, где бы я ни была", - поделилась в разговоре с ТАСС руководитель отдела нейрохирургии и нейротравмы, врач-нейрохирург НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля Жанна Семенова.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил почетные грамоты, благодарности и звания заслуженных деятелей и работников. Награда досталась и спасателю с 22-летним стажем самого высокогорного отряда в стране.

"Это не только моя награда, всей моей службы, всех ребят. Один - в поле не воин, как говорится. Важная для меня награда. Спасибо за высокую оценку руководству республики", - отметил в разговоре с ТАСС спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адильбий Ахкубеков, которому вручили звание "Заслуженный спасатель КБР".

Об итогах социально-экономического развития Кабардино-Балкарии рассказал глава республики Казбек Коков. Он отметил, что за всеми высокими цифрами стоят профессионализм, самоотверженность и трудолюбие жителей региона.

"Республика завершает год с уверенным ростом по всем отраслям экономики и по всем основным направлениям. По предварительной оценке валовой региональный продукт достигнет объема 350 млрд рублей или 105,9% к предыдущему году. Высокие темпы роста достигнуты в агропромышленном комплексе, в сфере туризма, дорожного хозяйства, строительства. <...> Эти и другие успехи достигнуты благодаря вам", - сказал Коков.