Из-за повреждений на ж/д после атаки БПЛА на Краснодар задерживаются три поезда

Время задержки может достигать до одного часа

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Три поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции "Краснодар-Сортировочный" после атаки БПЛА, сообщили в Telegram-канале СКЖД. Время задержек составляет до одного часа.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что падение обломков БПЛА после атаки на Краснодар было зафиксировано, в частности, на станции "Краснодар-Сортировочный", поврежден участок контактной сети.

"В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" Кавказская - Краснодар, поезд №114 Адлер - Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении. Уточняется, что железнодорожники приступили к восстановительным работам.