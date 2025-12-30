Премьер Украины поручила проработать запрет русскоязычных сайтов

Петиция была размещена на сайте кабмина 16 сентября и набрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы документ рассмотрели власти

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила кабмину обсудить вопрос запрета русскоязычных сайтов на Украине. Такой ответ на соответствующую петицию опубликован на сайте кабмина.

"Формирование полноценной украиноязычной информационной среды в интернете требует дальнейшей системной работы. Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных сайтов от поддержки русскоязычных версий, актуальность поднятого в петиции вопроса возрастает, в частности, в связи с внедрением ИИ в работу алгоритмов поисковых систем, что в приводит к формированию тенденции к предложению русскоязычных версий сайтов на Украине и, как следствие, русификации украинского интернет-пространства", - отметила Свириденко.

"Учитывая общественный интерес к вопросу, затронутому в петиции, Минкульту совместно с Минцифры и Минюстом поручено дополнительно проработать указанный вопрос и проинформировать о результатах", - сообщила премьер.

Петиция была размещена на сайте кабмина 16 сентября и к настоящему моменту набрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы документ рассмотрели власти. Автор петиции считает, что русскоязычные версии украинских сайтов - "колониальный рудимент и угроза информационной безопасности Украины".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.