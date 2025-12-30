Эксперт Омельченко: электричество в Одессе появится минимум через три недели

По данным директора энергетических программ украинского "Центра Разумкова", в Одесском регионе повреждены четыре подстанции компании "Укрэнерго" из шести, до 40 тыс. абонентов находятся без электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация с электроснабжением Одессы и области продлится еще как минимум три недели. Об этом заявил директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Большие повреждения (объектов энергетики - прим. ТАСС) не позволяют быстро справиться со сложной ситуацией. При реалистичном сценарии заметное улучшение с поставками электроэнергии область и город Одесса могут почувствовать через три недели", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, сейчас в Одесском регионе повреждены четыре подстанции компании "Укрэнерго" из шести, до 40 тыс. абонентов находятся без электроэнергии. Он отметил, что Одесская область является наиболее энергодефицитной на Украине и почти полностью зависит от внешнего энергоснабжения. Поэтому основной причиной длительных аварийных отключений сейчас стала сложность передачи электроэнергии между крупными узлами из-за разрушения инфраструктуры.

В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением. Многочисленные взрывы прогремели в регионе 12 декабря, в результате чего в Одессе и области частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов. Из-за постоянных отключений электричества одесситы регулярно выходят на акции протеста и перекрывают улицы.