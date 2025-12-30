Вылетающие в Калининград пассажиры аэропорта Пулково ожидают рейс больше суток

Задержали семь вылетов и еще один отменили

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажиры аэропорта Пулково, вылетающие в Калининград, ожидают рейс более суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящей аэропортом Пулково.

Ранее штормовой ветер скоростью до 28 м/с стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво.

"Да, пассажиры ожидают больше суток. Единственная проблема - это непогода в аэропорту прибытия. Безопасность полетов стоит превыше всего", - сказали в пресс-службе.

Согласно сведениям на онлайн-табло аэропорта Пулково, в Калининград задержано семь рейсов и еще один отменен.