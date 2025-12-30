Каприн: в России одногодичная летальность от онкозаболеваний составляет около 17%

Показатель раннего выявления онкологических заболеваний на первой и второй стадии в РФ составляет 64% и более, отметил главный онколог российского Минздрава

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Одногодичная летальность, то есть смертность от рака в течение первого года после постановки диагноза, в России сократилась с 2019 года на 7%, сейчас показатель составляет около 17%. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Одногодичная летальность (соотношение числа умерших в первый год после установления онкологического диагноза с общим числом пациентов с таким диагнозом - прим. ТАСС) у нас в стране в 2019 году составляла практически 24%, а сейчас снизилась на 7% и составляет 17% с небольшим. Это говорит о том, что мы получили вооружение в плане лечения пациентов: новые препараты, новые схемы лечения. У нас увеличилось количество клинических рекомендаций, которые уже одобрены онкологическим сообществом. То есть это современные подходы к лечению любых локализаций рака", - сказал он.

Каприн также уточнил, что показатель раннего выявления онкологических заболеваний на первой и второй стадии в РФ составляет 64% и более. При этом требование, чтобы онкобольной попал к врачу в течение 14 дней, строго соблюдается и выполняется.