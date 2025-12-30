В "ЛизаАлерт" предупредили об опасности похода зимой за елью в лес

По словам председателя поисково-спасательного отряда Григория Сергеева, в условиях мороза у тех, кто не подготовился к походу в лес, шансы на спасение снижаются

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне могут пострадать, а в худшем случае и погибнуть в лесу, отправившись за елью, сказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев накануне Нового года.

"Мы неоднократно - не один, не два, не десять раз - искали людей, отправившихся именно за елкой. Иногда это были тяжелейшие поиски с очень печальным финалом. Лидируют сибирские регионы, но вот уже сегодня у нас в Ивановской области была заявка с таким смыслом, с человеком, ушедшим за елкой", - сказал Сергеев.

По словам эксперта, в условиях мороза у тех, кто не подготовился к походу в лес, шансы на спасение снижаются. "Здесь самое главное понять, что зимой совершенно нет времени на реагирование, это надо делать как можно скорее. И в том случае, если наступило промедление, то это почти приговор, потому что выживаемость при отрицательных температурах у человека очень слабая. Он долго протянуть не может, если у него нет костра, то речь идет о часах, а не о днях", - сказал он.

Сергеев отметил, что чаще всего в лесу пропадают любители зимнего спорта, а также те, кто отправился за елью, в том числе после употребления алкоголя. "Лыжники - это холодно одетые люди; снегоходчики, квадроциклисты - это люди, которые чуть лучше экипированы <...> . Есть определенный предновогодний этап, когда в результате корпоратива человек оказывается в природной среде сильно пьяный, в неподходящей одежде, или как раз в результате того, что ушел за елкой, оказывается в природной среде", - сказал Сергеев.