В Вологодской области открылся мобильный туристско-информационный центр

Он стал первым в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первый мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ) открылся в Вологодской области на Кремлевской площади в Вологде. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

"Мобильный ТИЦ расположен на Кремлевской площади в самом сердце областной столицы. Реализовали инициативу на средства субсидии в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ТИЦ можно узнать актуальную информацию о достопримечательностях, мероприятиях и экскурсиях, подобрать туристические маршруты, получить рекомендации по планированию поездок. Также в центре можно приобрести вологодские сувениры и продукцию местной кондитерской фабрики.

Работать мобильный туристско-информационный центр будет до 11 января.