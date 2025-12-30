Путин попросил Цивилеву сохранить душевный подход к работе с защитниками Отечества

По словам президента, именно так и нужно работать с ребятами, которые Родину защищают

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с замминистра обороны и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Глава государства отметил ее душевный подход к работе и попросил и дальше сохранять его.

"Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом "Защитники Отечества", - открыл встречу глава государства. - Я знаю, что работа развернута большая".

"Но самое главное-то в том, что вам удалось привнести в эту работу - и вы относитесь к этой работе с большой душевной теплотой. Это очень важно при работе подобного рода, - заметил Путин. - Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход".

"Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают", - подчеркнул глава государства.