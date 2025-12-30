Путин: фонд "Защитники Отечества" позволяет властям заметить выпадавшее из вида

Президент РФ отметил, что фонд занимается важной работой

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" занимается важной работой, помогая государству обратить внимание на те проблемы, которые прежде оставались незамеченными. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с замминистра обороны и руководителем фонда Анной Цивилевой.

"Несмотря на то что работа проводится большая, тем не менее, конечно, так же, как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания, а может быть и возникает что-то, что государство раньше не заметило, - отметил глава государства. - Но обязано это сделать".

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Филиалы фонда работают во всех регионах России.