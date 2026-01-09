В России будут разрабатывать индивидуальные программы по здоровому образу жизни

Планируется оснастить оборудованием центры здоровья, а также заняться организацией и проведением обследования и профилактического консультирования граждан с предрисками и факторами риска развития заболеваний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни для граждан с предрисками и факторами риска развития заболеваний будет осуществляться в центрах здоровья. Это следует из утвержденного плана правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, планируется оснастить оборудованием центры здоровья, а также заняться организацией и проведением обследования и профилактического консультирования граждан с предрисками и факторами риска развития заболеваний. В том числе, предполагается разработка индивидуальных программ по здоровому образу жизни.

Ответственным за исполнение мероприятий назначен Минздрав России, а также исполнительные органы субъектов РФ и "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава РФ. Период реализации проекта 2025-2030 годы, отчет о проделанной работе предоставят в Минтруд.

Кроме того, в плане содержатся пункты о ведении работы по обобщению опыта работодателей в области внедрения и развития здоровьесберегающих технологий среди работников. Предполагается и проведение информационной кампании по мотивации населения к применению здоровьесберегающих технологий и общему повышению приверженности здоровому образу жизни.