В России будут популяризировать трудовые династии

Результатом этой работы должно стать увеличение к 2030 году до 80% доли граждан, считающих семью главной ценностью

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти РФ займутся созданием социальной рекламы, популяризирующей трудовые династии. Это следует из утвержденного правительством плана, с которым ознакомился ТАСС.

Помимо рекламы, популяризирующей трудовые династии, в соответствии с документом планируется заняться распространением социальной рекламы, формирующей положительные семейные установки. Среди них - позитивный образ многодетной семьи, многодетных матери и отца, а также ответственное родительство и традиционные семейные ценности в целом.

Результатом проделанной работы должно стать увеличение к 2030 году до 80% доли граждан, считающих семью главной ценностью. Ответственными за реализацию мероприятия назначены Минтруд, Минцифры РФ, Росмолодежь, АНО "Национальные приоритеты" и ряд других организаций.

Реализация инициативы охватывает период с 2025 по 2030 годы. Сведения о ходе работы будут содержаться в информационно-аналитическом отчете на сайте Минтруда России.