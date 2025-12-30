В Петербурге на новогодних праздниках пройдет светомузыкальное шоу

Проект призван создать праздничную атмосферу и объединить горожан и гостей города в новогодний период

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Светомузыкальное шоу "Сердце Петербурга" будет проходить в период новогодних праздников в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

"Жителей и гостей Северной столицы ждет ежевечернее светомузыкальное шоу "Сердце Петербурга", - говорится в сообщении.

Проект позволяет с помощью новых технологий поздравить горожан и Санкт-Петербург с Новым годом и Рождеством. Для этого организована синхронизация работы декоративной подсветки и смарт-системы распределенного звука одновременно на двух мостах - Дворцовом и Троицком.

По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, проект призван создать праздничную атмосферу и объединить горожан и гостей города в новогодний период.

"Новый год - это всегда сказка, это всегда ожидание чуда и волшебства. Причем эту сказку одинаково сильно ждут и дети, и взрослые. И мы рады, что наш уникальный проект поможет создать это рождественское чудо, что он объединит в новогодние праздники семьи, друзей и даже совершенно незнакомых людей, которые решили провести новогодние каникулы на улицах нашего прекрасного города", - отметила Юлия Смирнова.

Основная программа шоу запланирована на период с 1 по 11 января 2026 года. Шоу будет начинаться дважды за вечер - в 20:00 и 20:15.