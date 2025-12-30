Ребенок из Ульяновской области попробовал себя в роли губернатора

Это стало возможным благодаря акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских предоставил возможность 15-летнему Радмиру из многодетной семьи почувствовать себя в его роли. Юноша, который мечтает стать губернатором, провел вместе с главой региона рабочий день, передает корреспондент ТАСС.

Радмир вместе с Русских 30 декабря посетил социальные учреждения Ульяновской области. Кроме того, юноша побывал в кабинете губернатора и посмотрел на его ежедневную работу.

"Мне очень понравилось. Больше всего понравилось, как мы сидели в кабинете. Посмотрел на телефон, как губернатору звонят из Москвы и Ульяновска", - сообщил Радмир ТАСС после встречи с Русских.

Ответить на вопрос о том, что самое сложное в работе губернатора, юноша затруднился, но от своего желания возглавить регион в будущем он не отказывается. "Да, наверное, буду. Почему нет?" - сказал Радмир, отвечая на вопрос, будет ли он губернатором.

Юноша рассказал, что он увлекается спортом, в том числе волейболом и баскетболом. Радмир также интересуется направлением IT и обожает играть на компьютере.

Мать Радмира Татьяна Сапожникова рассказала ТАСС, что сыну всегда было интересно, как губернатор может отвечать за все события, которые происходят в регионе. "Сыну было интересно, как один человек может контролировать все, знать подробности районов. Я рассказала ему, что у нас много районов в городе, в области - еще больше, соответственно. И губернатор отвечает за все - за наводнения, за пожары, за хорошие моменты, за поздравления всех ветеранов. И вот как один человек может все скоординировать?" - сказала собеседница агентства.

Елка желаний

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках новогодней акции "Елка желаний" 25 декабря снял четыре открытки с елки, установленной в Кремле, одна из них оказалась двойной. Первая открытка была с желанием 15-летнего мальчика Радмира, который мечтает побывать в роли губернатора. Вице-премьер пообещал организовать это.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.