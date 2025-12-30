Трутнев: внедрение системы ступеней отличия мотивирует курсантов центра "Воин"

Ступени отличия "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец" получили 415 воспитанников центра "Воин"

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Присвоение ступеней отличия курсантам центра "Воин", достигшим высоких показателей в освоении программы обучения и проявившим себя, делает оценку прохождения обучения более справедливой. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Внедрение системы ступеней отличия делает обучение курсантов в центре "Воин" более мотивирующим, а оценку прохождения обучения более справедливой. Каждый видит, что признание приходит через поступки и верность делу. Они укрепляют дух соревнования, взаимного уважения и ответственности, вдохновляют курсантов на новые достижения, делают их вклад в жизнь центра "Воин" видимым и почетным", - сказал Трутнев.

Ступени отличия "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец" получили 415 воспитанников центра "Воин". Торжественные церемонии вручения курсантам-гвардейцам и курсантам-бойцам знаков различия состоятся в январе 2026 года.

Система ступеней отличия ("Курсант-новобранец", "Курсант", "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец") воспитанникам центра "Воин" внедрена в ноябре 2025 года по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя Наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева.

Центр "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.