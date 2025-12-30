МВД определило состав сведений, которые включат в цифровой профиль мигрантов

Также проектом постановления правительства предлагается установить порядок формирования и ведения цифрового профиля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В МВД России подготовили проект постановления правительства, в котором закреплен состав сведений от разных ведомств и служб для включения в цифровой профиль иностранного гражданина.

"...утвердить прилагаемый состав сведений, предоставляемых органами и организациями для включения в государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", - говорится в подготовленном проекте постановления.

Кроме того, документом предлагается установить порядок формирования и ведения цифрового профиля, а также порядок доступа к указанным сведениям. Так, сведения о мигрантах для формирования цифрового профиля планируется получать от МВД, Минсельхоза, Минцифры, Роскомнадзора, ФСБ, МИД, МЧС, Росреестра, Фонда пенсионного и социального страхования, ФНС, Минпросвещения, Рособрнадзора, ЦБ, ФОМС, Роструда и других.

Планируется, что оператором государственного информационного ресурса будет МВД РФ. Документ должен вступить в силу 30 июня 2026 года.