Собянин рассказал о ходе строительства "ВДНХ экспо"

Это будет новая флагманская конгрессно-выставочная площадка Москвы, способная принимать более 200 масштабных мероприятий ежегодно, отметил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ экспо" и отметил, что он станет одной из крупнейших конгрессно-выставочных площадок России, где смогут принимать более 200 масштабных мероприятий ежегодно.

"Сегодня ВДНХ в большей степени ассоциируется с десятками музеев, образовательным пространством, спортивным пространством, отдыхом. Конгрессно-выставочная деятельность на ВДНХ отошла на второй план. Мы решили ее возродить. И здесь создается один из крупнейших в стране конгрессно-выставочных центров. Причем, по объему выставочных площадей это будет третья в стране площадка, а по конгрессным возможностям - номер один площадка в стране", - сказал он.

По его словам, это будет новая флагманская конгрессно-выставочная площадка Москвы, способная принимать более 200 масштабных мероприятий ежегодно. Она будет востребована для проведения не только городских, но и общенациональных мероприятий.

"Отличительной чертой этого проекта является еще и то, что мы параллельно воссоздаем действующие комплексы, такие как уникальный выставочный комплекс "Монреаль", который лет 20 стоял невостребованный, в аварийном состоянии. Мы приняли решение о его восстановлении. Все работы идут в плановом порядке, так что я надеюсь, что в скором времени ВДНХ будет одной из крупнейших конгрессно-выставочных площадок нашей страны", - подчеркнул градоначальник.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на объектах задействовано свыше 2,2 тыс. человек и более 100 единиц техники. Работы по строительству нового многофункционального конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ экспо" площадью порядка 187 тыс. кв. м. были начаты летом 2024 года. Он объединит 4 здания: знаменитый "Монреальский" павильон №70, выставочный павильон №75, а также два новых монументальных объекта, возводимых на месте устаревших павильонов №20 (1967 года постройки) и №69 (1986 года постройки). В результате будет создан единый архитектурный ансамбль с самыми передовыми технологическими решениями.

В новом комплексе обустроят 4 выставочных зала общей площадью 48 тыс. кв.м., трансформируемый конгресс-зал на 1 тыс. мест; концертно-конгрессный зал на 2,2 тыс. мест; более 30 конференц-залов различной вместимости, точки общественного питания, зоны отдыха и делового общения. Также в павильоне №69 откроется музейная зона, где разместят обнаруженную при проведении реставрационных работ в павильоне №1 "Центральный" картину А. М. Герасимова, изображающую делегатов II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда 1935 года. Основные работы по созданию нового комплекса планируется завершить в декабре 2026 года.