Цивилева: в РФ удается быстро принимать решения для помощи ветеранам СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" отметила, что фонд плотно взаимодействует с различными министерствами, правительством, Госдумой, Советом Федерации, Минобороны, прокуратурой и другими ведомствами

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фонду "Защитники Отечества" во взаимодействии с различными министерствами и ведомствами удается быстро решать возникающие вопросы для оказания помощи ветеранам СВО и членам их семей. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И тот формат, который вы создали, а именно форма государственного фонда - не забюрократизированной структуры, а гибкой, которая работает непосредственно от запроса самого человека, - нам позволяет очень быстро и гибко принимать решения, которые зачастую для нас также являются новыми и для государства новыми. Тем не менее, благодаря такой слаженной работе, эти задачи принимаются очень быстро и решения для помощи нашим ветеранам как раз максимально доходят от них", - сказала она президенту.

Цивилева отметила, что фонд плотно взаимодействует с различными министерствами, правительством, Госдумой, Советом Федерации, Минобороны, прокуратурой и другими ведомствами.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.