Статья

Как быстро привести квартиру в порядок после новогоднего переполоха

В этом году у россиян длинные январские выходные — по 11 января. Как организовать уборку после праздничных застолий и что в этом поможет — читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

После новогодних праздников рекомендуется убирать квартиру поэтапно и двигаться от большего к меньшему: убрать елку, постирать шторы, помыть плинтусы во всем помещении. При использовании искусственной елки процесс упрощается, так как не придется собирать осыпавшуюся хвою. Если елка все-таки живая, то уже при снятии игрушек и мишуры иголки обязательно окажутся на полу. Чтобы минимизировать зону засорения, стоит расстелить целлофан, простыню или газеты.

Собрать и вынести елку тоже можно легко: если она небольшая, ее стоит обмотать пленкой снизу вверх, подгибая ветви. А вот с большим деревом немного сложнее — придется подрубать ветки небольшим топориком или обрезать их садовым секатором. Их необходимо также обмотать пленкой или сложить в пакеты. Самый простой и безопасный вариант утилизации натуральных елок — это сдать дерево в специализированные пункты приема.

Эпицентры беспорядка

После избавления от главного новогоднего символа рекомендуется приступить к уборке гостиной или зала — зачастую именно в этих помещениях проводятся новогодние застолья. Сперва нужно собрать весь крупный мусор, убрать оставшуюся посуду, протереть поверхности от пыли и загрязнений. Уделить особое внимание стоит дивану, креслам и стульям, которые имеют тканевую обивку, так как такая мебель быстро впитывает запахи и засоряется.

После зала стоит приступить к уборке кухни. Проведите ревизию остатков еды, проверьте сроки годности, помойте холодильник и посуду. Не забывайте про духовку, вытяжку и микроволновку — их тоже стоит тщательно помыть.

Разделить уборку можно с помощниками: мужем, детьми, родственниками, друзьями или "умной" техникой. Пока вы заканчиваете со сбором мусора и расставляете мебель, посудомойка отмывает тарелки и стаканы.

А что напоследок?

Считается, что уборка в ванной комнате, туалете, спальне и прихожей занимает меньше времени.

В ванной очистите сантехнику и кафель, замените полотенца. Протрите зеркала и раковину от капель высохшей воды.

В спальне смените постельное белье и сделайте влажную уборку.

В прихожей уделите внимание входной зоне: тщательно почистите придверный коврик.

Закончить уборку стоит мытьем пола. Здесь на помощь может прийти робот-пылесос, который пропылесосит и помоет пол. Также скрасить утомительную уборку поможет музыкальное сопровождение и хорошая компания. И не забудьте вынести мусор.

Виктория Васильева