Самозанятые теперь могут оформлять оплачиваемый больничный

Размер выплат зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Самозанятые теперь могут делать взносы на социальное страхование, чтобы оформлять оплачиваемый больничный. Соответствующий закон вступил в силу в четверг.

Президент России Владимир Путин ранее подписал законы, согласно которым с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

Это позволит им оформлять оплачиваемый больничный. Размер выплат зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов. Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Страховым случаем для получения выплаты будет считаться временная нетрудоспособность из-за травмы, заболевания, карантина, необходимости ухаживать за больным членом семьи, лечения в санатории после стационара.

Право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты взносов. Закон предусматривает на выбор два размера страховых взносов в Соцфонд: 1 344 или 1 920 рублей в месяц. В первом случае страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц, во втором - до 50 тыс.рублей. Страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ. По желанию можно единовременно уплатить взнос за несколько предстоящих месяцев, но не более, чем за 12.

Стать участником добровольной системы страхования можно будет с помощью мобильного приложения "Мой налог". Присоединиться к ней разрешается вплоть до 30 сентября 2027 года.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн руб. в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.