В Поморье подготовили новогодние подарки-обереги для участвующих в СВО земляков

В набор вошли шевроны с изображением мезенского коня - символа солнца и жизненной силы, а также хлопковые косынки с традиционными орнаментами

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мастерицы из Архангельской области в преддверии Нового года подготовили подарки-обереги для земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В набор вошли шевроны с изображением мезенского коня - символа солнца и жизненной силы, а также хлопковые косынки с традиционными орнаментами, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Для земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, мастерицы подготовили новогодние подарки-обереги. В набор вошли шевроны с изображением мезенского коня - символа солнца и жизненной силы, а также хлопковые косынки с традиционными орнаментами, где каждый знак имеет сакральный смысл: дом, семья, плодородие. По задумке авторов, эта акция продолжает традицию времен Великой Отечественной войны, когда девушки отправляли бойцам на фронт платочки как символ верности, памяти о доме и надежды на мирное будущее. Подарки будут доставлены военнослужащим в составе гуманитарной миссии "Архангельский Дед Мороз", - сообщили агентству.

Параллельно в архангельской мастерской создали елочную игрушку для Главной новогодней елки в Кремле. Это "теплый" шар диаметром 18 см из валяной шерсти, украшенный ручной вышивкой. Его центральный мотив - две "мезенские коняшки", которые в народной традиции символизируют супружескую пару и являются оберегом семейного благополучия. Архангельские мастерицы предложили коллегам из других регионов присоединиться к акции и создать коллекцию уникальных елочных украшений, которая представит на главной елке страны все разнообразие этнокультурного наследия России.

В пресс-службе отметили, что в этих патриотических и культурных акциях древнее искусство мезенской росписи обретает новое звучание. "Эти инициативы - яркая часть системной работы региона по сохранению культурного наследия Русского Севера и развитию креативных индустрий, направленной в том числе на формирование узнаваемого бренда территории через народные промыслы", - считают власти.

Креативные индустрии в регионе

"Для Архангельской области креативная индустрия - это еще и важная точка экономического роста. Это и хороший эффективный инструмент, чтобы, с одной стороны, удерживать на территории людей, а с другой привлекать к нам квалифицированные кадры. Мы давно задумывались о том, что нам, по сути, нужен некий проектный офис по креативным индустриям. Иными словами, место, где современные молодые люди могли бы сохранять и делать по-новому модными старые поморские традиции, бренды, ремесла и при этом делали такие креативные проекты экономически привлекательными для малого и среднего бизнеса. Это получилась площадка, где творческий замысел и высокие технологии, по сути, дополняют друг друга. Мне кажется, это получается. Сейчас важно организовать работу этого офиса так, чтобы изделия наших мастеров были не только представлены на тематических выставках или фестивалях, но и, как говорится, уходили в народ", - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В настоящее время в 25 муниципалитетах области ведут деятельность 304 мастера народных художественных промыслов, формируется их региональный реестр. Министерством культуры Архангельской области выстроена система поддержки, включающая гранты Президентского фонда культурных инициатив и губернаторского центра, правовое закрепление статуса мастеров, а также интеграцию наследия в экономику через туризм и креативные индустрии. "Таким образом, древние символы Русского Севера в эти праздники работают сразу на двух фронтах: как личный оберег для защитников Отечества и как яркий символ культурного богатства и единства всей страны", - добавили в пресс-службе.