Миронов призвал дать право на декрет с момента постановки на учет

При этом пособие по беременности и родам женщины будут получать в полном размере, подчеркнул председатель партии "Справедливая Россия"

Редакция сайта ТАСС

© laowaika/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Возможность взять декретный отпуск должна появляться у женщин с момента постановки на учет в женской консультации. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Согласно нашему предложению, женщина может по своему заявлению уходить в отпуск по беременности и родам с момента постановки на учет в женской консультации. При этом пособие по беременности и родам она будет получать в полном размере", - сказал Миронов.

Он напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале 2025 года выступал с предложением ввести возможность ухода в декрет на любом сроке беременности. Фракция "Справедливая Россия" в феврале 2025 года внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

"Думаю, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать все же выгоднее, чем пособия. Но у будущей мамы должна быть такая возможность, если она хочет больше внимания уделить своему здоровью или просто отдохнуть", - подчеркнул депутат.