Депутат Леонов предостерег россиян от купания в прорубях на реках

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" призвал использовать специально оборудованные проруби со спусками и возможностью встать на дно

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Желающим искупаться зимой стоит выбирать специально оборудованные проруби для моржевания. Об этом заявил ТАСС депутат думской фракции "Новые люди", координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов, призвав не использовать для купания проруби на реках из-за опасности течения.

"Самое главное - не делайте проруби на реках, на течении, и не прыгайте в них, потому что, прыгнув в такую прорубь, течение вас тут же затащит под лед, вы обратно выбраться не сможете. Поэтому, если вам надо купаться, есть специальные проруби для моржевания, проруби для крещенских купаний, где оборудованы спуски, подъемы, там, где вы можете встать на дно", - пояснил парламентарий.

Депутат также призвал граждан не делать самостоятельно проруби на озерах. "Очень много сюрпризов, которые вы не предусмотрите", - заключил Леонов.