В Евротоннеле начали курсировать первые поезда Eurostar после сбоя

Телеканал Sky News сообщает, что тысячи человек продолжают оставаться на вокзалах Лондона и Парижа

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Компания Eurostar, осуществляющая железнодорожные перевозки между Лондоном и Парижем, Брюсселем и Амстердамом, запустила первые поезда после массового электрического сбоя в Евротоннеле, парализовавшего движение 30 жекабря.

Как убедился корреспондент ТАСС, изучив онлайн-табло железнодорожного оператора, два поезда находятся в пути по маршруту Лондон - Париж и два, хотя и с двухчасовой задержкой, - в обратном направлении. При этом еще 22 рейса отменены. Аналогичная ситуация сложилась с поездами в Брюссель и из него, сообщение между Амстердамом и Лондоном также пока не восстановлено.

Телеканал Sky News сообщает, что тысячи человек, новогодние планы которых оказались нарушены, продолжают оставаться на вокзалах Лондона и Парижа.

Проблема коснулась не только пассажирских поездов, но и грузовых Le Shuttle, перевозящих автобусы, грузовики и легковые автомобили между французским Кале и английским Фолкстоном. Из-за проблемы с контактным электроснабжением в Евротоннеле и последующей неисправности поезда Le Shuttle, этот способ путешествий был недоступен первую половину дня. Сейчас отправка автомобилей постепенно восстанавливается, однако задержки составляют несколько часов.