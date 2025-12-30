В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.