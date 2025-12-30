Парковка в Москве будет бесплатной до 10 января

Парковки со шлагбаумом во все дни будут работать в обычном режиме

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы станет бесплатной в период новогодних праздников с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"С 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной; 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня - бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что парковки со шлагбаумом во все дни будут работать в обычном режиме.