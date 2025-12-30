Brand Analytics: "Нфт" стало словом 2025 года в русскоязычных соцсетях

По словам аналитиков, главным драйвером популярности "нфт" стала его интеграция в Telegram через запуск коллекционных подарков и NFT-стикеров на блокчейне TON

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Словом 2025 года в русскоязычном сегменте интернета стала аббревиатура "нфт", частота упоминаний которой выросла в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Слово "нфт" в 2025 году - это 17,6 млн упоминаний в соцмедиа после вычета спама. Слово показало рост 4,5 раза. В основном - в связи со звездами в Telegram", - отмечается в материалах исследования.

По словам аналитиков, главным драйвером популярности "нфт" стала его глубокая интеграция в мессенджер Telegram через запуск коллекционных подарков и NFT-стикеров на блокчейне TON, что превратило технологию в элемент повседневной социальной экономики.

В топ-15 также вошли термины, отразившие ключевые тренды года. Второе и третье места по динамике роста заняли сленговые выражения: "лабубу" (рост в 590 раз) - символ вирусной потребительской игрушки, и "брейнрот" (рост в 211,6 раза) - ярлык для абсурдных AI-мемов. Универсальная мем-реакция "Окак" показала рост в 14,2 раза.

В технологическом блоке выделились "нейронка" (рост в 5,8 раза) как разговорное название для генеративного ИИ и "гпт" (рост в 2,9 раза), ставшее бытовым синонимом ИИ-инструментов. Политическую и социальную повестку обозначили "перемирие" (рост в 4,2 раза), "Аляска" (2,9) и "пошлина" (2,9), а также слова, связанные с неформальной занятостью - "шабашка" и "халтурка" (оба - рост в 2,2 раза).

Для составления рейтинга было проанализировано более 80 млрд сообщений в русскоязычных социальных медиа с 1 января 2024 года по 29 декабря 2025 года с использованием системы Brand Analytics и ИИ-системы "Тренд детектор исследования". В топ вошли только слова с двукратным и более ростом упоминаний в 2025 году. Спам был исключен.