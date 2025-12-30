Последние самолеты 2025 года улетят из Москвы в Пермь, Екатеринбург и Ереван

Все три рейса стоят в графике на 23:55 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы в Пермь, Екатеринбург и Ереван станут последними в уходящем году, выполненными из аэропортов Москвы. Об этом ТАСС сообщили представители аэропортов столицы.

В частности, из Домодедово запланирован вылет в Ереван, из Внуково - в Екатеринбург, а из Шереметьево - в Пермь: все три рейса стоят в графике на 23:55 мск. Из аэропорта Жуковский последним в 2025 году должен улететь самолет в Худжанд, отправление которого запланировано по расписанию в 23:50 мск. "Для пассажиров последнего в этом году вылетающего рейса прозвучит аудиопоздравление от сотрудников аэропорта, а во время посадки их проводит в путешествие Дед Мороз, который на время присоединился к перронной бригаде аэропорта", - пояснил ТАСС представитель аэропорта Жуковский.

Как ожидается, в момент наступления полуночи самолеты будут находиться в московской воздушной зоне и их пассажиры, скорее всего, получат первые поздравления с Новым годом от членов экипажа. Источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах рассказал, что многие авиакомпании в мире заранее готовятся к таким рейсам и предусматривают не только поздравления, но и специальные угощения для пассажиров. В последние годы набирает популярность особый вид туризма, когда путешественники специально покупают билеты на рейсы, летящие в западном направлении. "Это позволяет им встретить Новый год дважды - один раз по фактическому времени во время полета и затем уже в пункте прибытия", - заметил собеседник агентства.

Что касается железнодорожного транспорта, то последним поездом 2025 года, отправляющимся из Москвы, станет легендарная "Красная стрела". Она стартует с Ленинградского вокзала столицы в 23:55 мск и в момент наступления полуночи будет находиться еще на территории мегаполиса.