В Раменское и Лыткарино направили дополнительные источники электроэнергии

В восстановлении электроэнергии задействовали 73 резервных источника, отметили в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Дополнительные резервные источники электроснабжения направили на юго-восток Подмосковья, где жители остались без света после автоматического отключения на высоковольтной подстанции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

"73 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) задействованы в восстановлении электроснабжения у потребителей округов Раменский и Лыткарино на юго-востоке Подмосковья, где вечером 30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей", - сказали там.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в район направлены 63 резервных источника электроснабжения.

Собеседник агентства подчеркнул, что ранее в минимально возможные сроки было восстановлено электроснабжение более трети ранее обесточенных потребителей. "За счет подключения РИСЭ будет дополнительно восстановлено электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов и части жилых домов", - пояснил спикер.

По его словам, работы будут продолжаться непрерывно до полного восстановления электроснабжения.