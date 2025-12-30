Россиянам рассказали, как избежать высоких цен на такси в новогоднюю ночь

В ГД рекомендовали пользоваться общественным транспортом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт может послужить заменой такси в новогоднюю ночь в крупных городах, поездки на нем будут бесплатными. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

"Что касается крупных городов, то, например, Москва традиционно в новогоднюю ночь усиливает работу ночного общественного транспорта, он ходит всю ночь, а поездки при этом бесплатные. Поэтому можно, например, уехать к родным на общественном транспорте, а обратно - уже не в пиковое время, вызвав такси", - сказал он.

По словам Федяева, чтобы сэкономить на такси, следует внимательно изучать цены в приложении - иногда небольшое изменение точки посадки уже позволяет сэкономить. Кроме того, можно ограничиться безалкогольными напитками в новогоднюю ночь, чтобы затем воспользоваться личным авто или каршерингом.