Нарколог Михеева: у женщин алкоголь выводится на 15-20% медленнее, чем у мужчин

Эксперт добавила, что этот процесс замедляется также после 45 лет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Скорость выведения алкоголя из организма индивидуальна, у женщин алкоголь выводится на 15-20% медленнее, чем у мужчин. Об этом сообщила ТАСС психиатр-нарколог НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России Александра Михеева.

"Скорость выведения алкоголя из организма индивидуальна и зависит от множества факторов. Так, к примеру, у женщин алкоголь выводится на 15-20% медленнее, чем у мужчин. При заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта замедляется процесс выведения алкоголя. Кроме того, с возрастом обмен веществ замедляется, поэтому после 45 лет алкоголь выводится из организма медленнее", - сказала она.

Врач уточнила, что алкоголь за рулем категорически запрещен, поскольку он ухудшает психофизиологические функции водителя. Любая доза алкоголя снижает скорость реакции, нарушает координацию и искажает восприятие действительности. "Исследования показывают, что после примерно 0,5 бутылки светлого пива водитель может неосознанно повышать скорость езды и будет испытывать трудности с управлением рулем", - подчеркнула эксперт.

Спиртные напитки также подавляют активность мозга: 0,5 промилле алкоголя в крови может снизить визуальные и слуховые стимулы на 15%, а 0,8 промилле - до 25%. В критических ситуациях на дороге это может стать причиной аварии. Ухудшается и острота зрения, оценка расстояний и объемов.

По словам Михеевой, в начальной стадии опьянения человек часто чувствует прилив сил и уверенности, что приводит к переоценке своих способностей. Она отметила, что 1 промилле алкоголя в крови повышает вероятность совершения ДТП в 5-10 раз.