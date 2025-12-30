В России 31 декабря завершается автопродление водительских прав

В МВД напомнили, что за управление автомобилем с недействительным документом грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Автоматическое продление национальных водительских удостоверений в России завершается 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Информируем, что 28 декабря 2023 года вступили в силу изменения <...> к постановлению правительства РФ <...>, в соответствии с которыми продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года", - сказали в пресс-центре.

В МВД в связи с этим добавили, что водительские права с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты.

Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.