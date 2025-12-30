В ОП объяснили, кого могут вызвать на работу в новогодние праздники

Речь идет о сотрудниках, обслуживающих население или выполняющих неотложный ремонт, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Работодатели имеют право вызывать на работу в праздничные дни (в том числе и новогодние) сотрудников, обслуживающих население или выполняющих неотложный ремонт. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Действующее законодательство разрешает лишать праздников только тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, обслуживает население или выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы", - сказал эксперт.

Машаров добавил, что труд творческих сотрудников также может регулироваться особым образом, "но только по правилам, которые определены в договоре или локальном нормативном акте работодателя".

Он сослался на статью 113 Трудового кодекса РФ, которая запрещает вызывать сотрудников в выходные и праздники, кроме исключительных случаев. Привлечение к работе в такие дни возможно только с письменного согласия сотрудника.

По словам Машарова, исключение составляют ситуации, когда "без срочного вмешательства работников организация не сможет нормально работать или если обществу что-то угрожает", это касается, например, катастроф, производственных аварий, стихийных бедствий.