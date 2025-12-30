В Госдуме рассказали, что будет с январскими зарплатами из-за праздников

Праздничные выходные не затронут оклады, но могут сказаться на доходах сдельщиков, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Отдых в новогодние праздники не повлияет на оклады россиян, но может сказаться на доходах сдельщиков. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В России сегодня начались 12-дневные выходные, которые продлятся до 11 января включительно. В общей сложности в январе 2026 года в РФ будет всего 15 рабочих дней из 31, что делает его самым "нерабочим" месяцем за последние пять лет.

"Относительно зарплат в январе - здесь все индивидуально и все зависит от формы занятости, сдельная или не сдельная", - сказал депутат, отвечая на вопрос, как длинные выходные скажутся на доходах россиян.

"При сдельной форме оплаты у работников, которые будут оказывать услуги или работать в праздничные дни, доход [в январе] может вырасти из-за того, что они работают в праздничные и нерабочие дни", - сказал Нилов. Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере, в случае со сдельщиками - не менее чем по двойным сдельным расценкам. И наоборот, если сдельщики будут отдыхать во время длинных праздников, "то общий суммарный доход у них за этот период может упасть", отметил Нилов.

"А что касается тех сотрудников, которые не работают сдельно, то у них оклады [из-за длинных выходных] не сокращаются", - подчеркнул глава комитета. Другое дело, что премиальная часть и стимулирующие выплаты за январь будут зависеть от решения работодателя и возможностей бюджета соответствующей организации, подчеркнул депутат.