В Самаре обжаловали приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Матвеева

О намерении обжаловать приговор также заявил чиновник

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 31 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области направила в суд Промышленного района областного центра апелляционное представление на вынесенный 29 декабря приговор по уголовному делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева. Суд принял жалобу к рассмотрению, следует из картотеки.

"Вид жалобы <…> апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель прокурор", - сказано в карточке дела. Суд зарегистрировал и принял к рассмотрению жалобу.

Кроме того, о намерении обжаловать приговор заявил Матвеев.

29 декабря председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова вынесла приговор в отношении трех фигурантов дела о покушении на убийство депутата Матвеева и его водителя. Суд оправдал одного из фигурантов полностью, двух других - по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. При этом двое фигурантов признаны виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью. Одному из них назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения, другому - 10 месяцев исправительных работ. Суд освободил их от наказания в связи с отбытием его в СИЗО и истечением сроков давности, выпустив на свободу в зале заседаний.

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву и его водителю потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство. Сторона гособвинения просила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима и 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии несовершеннолетнему фигуранту.