Глава НЦИП: Год Защитника Отечества помог консолидации общества

Россия "осознала собственные приоритеты и ценности, которые испокон веку позволяли выстоять в сложных ситуациях", добавила Елена Малышева

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Объявленный в России Годом Защитника Отечества 2025-й помог консолидации общества и осознанию суверенности страны, показав единство народа перед внешними вызовами. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Сегодня мы осознали себя. Страна осознала собственные приоритеты и ценности, которые испокон веку позволяли выстоять в сложных ситуациях, выбрать собственный вектор развития и тем самым обеспечить прогресс. Сегодня мы видим обращение к ценностям, которые прошли проверку веками и которые являются национальными и коллективными ценностями для каждого из нас. Они позволили нам на сегодняшний день выбрать вектор дальнейшего развития, обозначив свой государственный, технологический, исторический суверенитет", - сказала она, отвечая на вопрос об итогах Года Защитника Отечества.

По ее словам, этот год показал единство народа страны перед внешними вызовами. "Мы консолидировались, понимая, что наш внутренний историко-культурный код един и объединяет представителей разных поколений, разных национальностей и разных профессиональных сообществ", - добавила она.

Историк особо отметила осознание реальной геополитической ситуации и расстановку приоритетов. "Мое твердое убеждение в том, что мы все себя как бы заново осознали. Мы очень четко расставили приоритеты, что хорошо, что плохо, кто враг, кто друг, и через это обратились к собственным ресурсам и пониманию, что самая большая ценность для государства - это суверенитет", - подчеркнула Малышева.

"Я уверена, что в полной мере осознание важности этого периода еще придет в будущем, когда историки, обращая свое внимание к динамике развития начала XXI века, обязательно зафиксируют вот эту дату, 2025 год, как очень важную веху в развитии страны", - заключила глава НЦИП.

Полный текст интервью будет опубликован 5 января.