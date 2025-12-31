Роспотребнадзор получил 10 тыс. обращений о безопасности детских товаров

Самыми востребованными оказались вопросы о качестве сладких новогодних наборов для детей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков, всего состоялось около 10 тыс. консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор провел Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков. Традиционная предновогодняя акция прошла во всех регионах Российской Федерации. Всего было проведено около 10 тыс. консультаций", - говорится в сообщении.

Самыми востребованными оказались вопросы о качестве и безопасности сладких новогодних подарков для детей - на эту тему пришлось 18,7% всех обращений. На втором месте по популярности - вопросы об организации и проведении праздничных новогодних мероприятий для детей - 18,6%, на третьем - о качестве и безопасности детской одежды - 10,7%. Также граждане задавали вопросы о качестве и безопасности детских игрушек - 6,5%, гаджетов - 4,4%, детской обуви - 3,8%, а также товаров для зимних видов спорта и развлечений - 3,5%.

Востребованными темами оказались и перевозки организованных групп детей, работа организаций отдыха и оздоровления в период новогодних каникул, услуги аниматоров и дистанционные покупки.

Наибольшее количество консультаций было проведено в Татарстане, Крыму, Башкортостане, Москве, Московской, Ростовской и Омской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

Кроме того, специалисты территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора организовали семинары, лекции, круглые столы, в том числе в дистанционном формате, направленные на информирование граждан по наиболее часто возникающим вопросам по качеству и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Всего были проведены 132 семинара, 492 лекции и 62 круглых стола.