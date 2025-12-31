В Москве городские службы перешли в усиленный режим работы в праздничные дни

В столице будут круглосуточно дежурить ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, сообщил заммэра Петр Бирюков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Столичные службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря до 11 января включительно. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведем на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности привели личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - заверил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.