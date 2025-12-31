За распитие алкоголя на улице грозит штраф до 1,5 тыс. рублей

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения могут арестовать на срок до 15 суток, сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Распитие спиртных напитков в парках, во дворах и на детских площадках может повлечь за собой штраф в размере до 1,5 тыс. рублей, а появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения грозит арестом скором до 15 суток. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян

"Несмотря на приближение новогодних праздников, нельзя забывать о культуре потребления алкоголя и, что важнее, о строгих правовых рамках, которые все обязаны соблюдать. Федеральным законом потребление алкогольной продукции запрещено в общественных местах, а это значит - во дворах домов, в подъездах, на лестничных клетках, на детских площадках, в парках, скверах, лесах, на берегах прудов и озер, во всех зонах отдыха. Можно употреблять алкоголь, приобретенный в баре, ресторане или кафе только в пределах заведения. Улица, парковая скамейка, двор для этого не подходят", - сказал Керселян.

Он подчеркнул, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.

Также депутат дополнил, что даже если алкоголь был потреблен где-то в другом месте, появление в общественном месте в состоянии опьянения является отдельным правонарушением. "За это закон предусматривает не только аналогичный штраф, но и административный арест сроком до 15 суток", - рассказал Керселян.

Он напомнил, что в Московской области действует запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов. Новую лицензию на реализацию алкоголя может получить только тот магазин, чей вход расположен со стороны улицы и находится не далее 30 м от проезжей части. "Мы убрали алкоголь из дворов, от детских площадок и подъездов. Существующие точки могут работать до конца срока действия своей лицензии", - добавил собеседник.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила реализации спиртной продукции для объектов общепита. Если вход в кафе или бар расположен во дворе многоквартирного дома, то продажа алкоголя в нем будет разрешена только в строго отведенные часы - с 13:00 до 15:00. В остальное время реализация спиртного там будет запрещена.